In April, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released new annotations in RefSeq for the following organisms:

Anabas testudineus (climbing perch)

Anneissia japonica (crinoid)

Asterias rubens (European starfish)

Belonocnema treatae (wasp)

Bombus bifarius (bee)

Bombus impatiens (common eastern bumble bee)

Bombus vancouverensis nearcticus (bee)

Bombus vosnesenskii (bee)

Brassica rapa (field mustard)

Drosophila busckii (fly)

Drosophila mauritiana (fly)

Drosophila miranda (fly)

Drosophila pseudoobscura (fly)

Epinephelus lanceolatus (giant grouper)

Fukomys damarensis (Damara mole-rat)

Geotrypetes seraphini (caecilian)

Lacerta agilis (lizard)

Mastacembelus armatus (zig-zag eel)

Megalopta genalis (bee)

Orcinus orca (killer whale)

Parus major (Great Tit)

Pecten maximus (bivalve)

Trachypithecus francoisi (Francois’s langur)

Tursiops truncatus (common bottlenose dolphin)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.