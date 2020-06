In May, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released new annotations in RefSeq for the following organisms:

Acipenser ruthenus (sterlet)

Arvicanthis niloticus (African grass rat)

Cannabis sativa (eudicot)

Crassostrea gigas (Pacific oyster)

Cyclopterus lumpus (lumpfish)

Drosophila albomicans (fly)

Drosophila guanche (fly)

Drosophila innubila (fly)

Esox lucius (northern pike)

Gymnodraco acuticeps (bony fish)

Hippoglossus hippoglossus (Atlantic halibut)

Marmota flaviventris (yellow-bellied marmot)

Melopsittacus undulatus (budgerigar)

Osmia lignaria (orchard mason bee)

Pangasianodon hypophthalmus (striped catfish)

Pantherophis guttatus (snake)

Periophthalmus magnuspinnatus (bony fish)

Prunus dulcis (almond)

Pseudochaenichthys georgianus (South Georgia icefish)

Setaria viridis (monocot)

Thalassophryne amazonica (bony fish)

Thrips palmi (thrip)

Trematomus bernacchii (emerald rockcod)

Zea mays (maize)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.