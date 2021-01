Since October, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released new annotations in RefSeq for a large number of organisms. We’ve separated them by group; click on “details” to see the full list for each.

Mammals

Artibeus jamaicensis (Jamaican fruit-eating bat)

Arvicola amphibius (Eurasian water vole)

Balaenoptera musculus (Blue whale)

Cebus imitator (Panamanian white-faced capuchin)

Chlorocebus sabaeus (green monkey)

Homo sapiens (human)

Manis javanica (Malayan pangolin)

Manis pentadactyla (Chinese pangolin)

Ochotona princeps (American pika)

Peromyscus leucopus (white-footed mouse)

Pipistrellus kuhlii (Kuhl’s pipistrelle)

Sturnira hondurensis (bat)

Talpa occidentalis (Iberian mole)

Trichosurus vulpecula (common brushtail)

Fish

Acanthopagrus latus (yellowfin seabream)

Colossoma macropomum (tambaqui)

Cyprinodon tularosa (bony fish)

Kryptolebias marmoratus (mangrove rivulus)

Megalops cyprinoides (Indo-Pacific tarpon)

Micropterus salmoides (largemouth bass)

Nematolebias whitei (Rio pearlfish)

Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)

Pungitius pungitius (ninespine stickleback)

Pygocentrus nattereri (red-bellied piranha)

Sebastes umbrosus (honeycomb rockfish)

Syngnathus acus (greater pipefish)

Other vertebrates

Anas platyrhynchos (mallard)

Chelonia mydas (Green sea turtle)

Dermochelys coriacea (leatherback sea turtle)

Falco rusticolus (gyrfalcon)

Motacilla alba alba (white wagtail)

Insects

Bombyx mori (domestic silkworm)

Bradysia coprophila (fly)

Culex quinquefasciatus (southern house mosquito)

Drosophila subpulchrella (fly)

Drosophila suzukii (fly)

Glossina fuscipes (tsetse fly)

Hermetia illucens (fly)

Lucilia sericata (common green bottle fly)

Manduca sexta (tobacco hornworm)

Plutella xylostella (diamondback moth)

Rhagoletis pomonella (apple maggot)

Teleopsis dalmanni (fly)

Zerene cesonia (dogface butterfly)

Other invertebrates

Dermacentor silvarum (tick)

Octopus sinensis (East Asian common octopus)

Patiria miniata (bat star)

Penaeus monodon (black tiger shrimp)

Pollicipes pollicipes (crustacean)

Rhipicephalus microplus (southern cattle tick)

Rhipicephalus sanguineus (brown dog tick)

Plants

Brassica rapa (field mustard)

Jatropha curcas (eudicot)

Triticum dicoccoides (wild emmer wheat)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.

Share this post: Twitter

Facebook

Print

Email