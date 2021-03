This January and February, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released new annotations in RefSeq for the following organisms:

Benincasa hispida (wax gourd)

Canis lupus familiaris (dog)

Corvus cornix cornix (hooded crow)

Crotalus tigris (tiger rattlesnake)

Culex pipiens pallens (northern house mosquito)

Dioscorea cayenensis subsp. rotundata (Guinea yam)

Drosophila santomea (fly)

Drosophila simulans (fly)

Drosophila yakuba (fly)

Eucalyptus grandis (rose gum)

Hibiscus syriacus (Rose-of-Sharon)

Hyaena hyaena (striped hyena)

Maniola hyperantus (ringlet)

Mauremys reevesii (Reeves’s turtle)

Nilaparvata lugens (brown planthopper)

Oreochromis aureus (blue tilapia)

Phoenix dactylifera (date palm)

Pipra filicauda (wire-tailed manakin)

Rattus norvegicus (Norway rat)

Saimiri boliviensis (Bolivian squirrel monkey)

Salvelinus namaycush (lake trout)

Scyliorhinus canicula (smaller spotted catshark)

Solenopsis invicta (red fire ant)

Styela clava (tunicate)

Tachyglossus aculeatus (Australian echidna)

Tripterygium wilfordii (eudicot)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.

View the full list of annotated eukaryotes available in the GDV genome browser.

