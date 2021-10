Since July, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released fifty-four new annotations in RefSeq for the following organisms:

Amphibalanus amphitrite (crustacean)

Apis laboriosa (Himalayan honeybee)

Bombus pyrosoma (bee)

Callorhinchus milii (elephant shark)

Carya illinoinensis (pecan)

Catharus ustulatus (Swainson’s thrush)

Centrocercus urophasianus (Greater sage-grouse)

Cervus canadensis (even-toed ungulates)

Cervus elaphus (red deer)

Chelonia mydas (Green sea turtle) (pictured)

Chiloscyllium plagiosum (whitespotted bambooshark)

Chrysemys picta (Painted turtle)

Clupea harengus (Atlantic herring)

Colletes gigas (bee)

Cyprinus carpio (common carp)

Dermochelys coriacea (leatherback sea turtle)

Dipodomys spectabilis (banner-tailed kangaroo rat)

Dromiciops gliroides (monito del monte)

Drosophila bipectinata (fly)

Drosophila ficusphila (fly)

Drosophila grimshawi (fly)

Drosophila santomea (fly)

Drosophila teissieri (fly)

Drosophila yakuba (fly)

Erigeron canadensis (horseweed)

Frieseomelitta varia (bee)

Haplochromis burtoni (Burton’s mouthbrooder)

Homarus americanus (American lobster)

Ixodes scapularis (black-legged tick)

Lactuca sativa (eudicot)

Lagopus leucura (white-tailed ptarmigan)

Leptopilina heterotoma (wasp)

Macadamia integrifolia (macadamia nut)

Manihot esculenta (cassava)

Nematolebias whitei (Rio pearlfish)

Oncorhynchus tshawytscha (Chinook salmon)

Orycteropus afer afer (aardvark)

Ovis aries (sheep)

Panthera leo (lion)

Panthera tigris (tiger)

Parasteatoda tepidariorum (common house spider)

Penaeus japonicus (crustacean)

Peromyscus maniculatus bairdii (prairie deer mouse)

Plectropomus leopardus (leopard coralgrouper)

Polistes fuscatus (common paper wasp)

Prionailurus bengalensis (leopard cat)

Puntigrus tetrazona (Sumatra barb)

Sceloporus undulatus (fence lizard)

Telopea speciosissima (flowering plants)

Thunnus maccoyii (southern bluefin tuna)

Tyto alba (Barn owl)

Venturia canescens (wasp)

Vespula pensylvanica (western yellowjacket)

Zingiber officinale (ginger)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.

