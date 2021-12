In October and November, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released twenty-nine new annotations in RefSeq for the following organisms:

Acropora millepora (stony coral)

Bubalus bubalis (water buffalo)

Bufo gargarizans (Asiatic toad)

Chrysoperla carnea (insect) (pictured)

Coccinella septempunctata (seven-spotted ladybird)

Coregonus clupeaformis (lake whitefish)

Cotesia glomerata (wasp)

Daphnia magna (crustacean)

Desmodus rotundus (common vampire bat)

Drosophila ananassae (fly)

Drosophila rhopaloa (fly)

Drosophila simulans (fly)

Drosophila takahashii (fly)

Equus asinus (ass)

Felis catus (domestic cat)

Gracilinanus agilis (agile gracile mouse opossum)

Homo sapiens (human)

Hordeum vulgare subsp. vulgare (domesticated barley)

Jaculus jaculus (lesser Egyptian jerboa)

Mangifera indica (mango)

Mauremys mutica (yellowpond turtle)

Mustela putorius furo (domestic ferret)

Neomonachus schauinslandi (Hawaiian monk seal)

Neovison vison (American mink)

Thunnus albacares (yellowfin tuna)

Tribolium madens (black flour beetle)

Triticum aestivum (bread wheat)

Ursus arctos horribilis (brown bear)

Varanus komodoensis (Komodo dragon)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.

