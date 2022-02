New RefSeq annotations!

In December and January, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released twenty-four new annotations in RefSeq for the following organisms:

Aegilops tauschii (monocot) Camelus bactrianus (Bactrian camel) Colias croceus (clouded yellow) Echinops telfairi (small Madagascar hedgehog) Harmonia axyridis (beetle) Lemur catta (Ring-tailed lemur) Leopardus geoffroyi (Geoffroy’s cat) Macaca fascicularis (crab-eating macaque) Maniola jurtina (meadow brown) Meles meles (Eurasian badger) Melitaea cinxia (Glanville fritillary) (pictured)



Mercenaria mercenaria (northern quahog) Micropterus dolomieu (smallmouth bass) Mirounga angustirostris (Northern elephant seal) Papilio machaon (common yellow swallowtail) Phyllostomus hastatus (greater spear-nosed bat) Pieris brassicae (large cabbage white) Pieris rapae (cabbage white) Pipistrellus kuhlii (Kuhl’s pipistrelle) Portunus trituberculatus (swimming crab) Procambarus clarkii (red swamp crayfish) Salmo salar (Atlantic salmon) Trifolium pratense (eudicot) Ursus americanus (American black bear)



See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.

View the full list of annotated eukaryotes available in the GDV genome browser.

