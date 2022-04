New RefSeq Annotations!

In February and March, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released thirty-seven new annotations in RefSeq for the following organisms:

Belonocnema kinseyi (wasp)

Daphnia pulex (common water flea)

Daphnia pulicaria (crustacean)

Dermatophagoides farinae (American house dust mite)

Diprion similis (hymenopteran)

Drosophila willistoni (fly)

Equus quagga burchellii (Burchell’s zebra) (pictured)

Gallus gallus (chicken)

Haliotis rubra (blacklip abalone)

Haliotis rufescens (red abalone)

Helicoverpa zea (corn earworm)

Homalodisca vitripennis (glassy-winged sharpshooter)

Hydra vulgaris (swiftwater hydra)

Hypomesus transpacificus (delta smelt)

Ictalurus punctatus (channel catfish)

Ischnura elegans (damselfly)

Lolium rigidum (monocot)

Lucilia cuprina (Australian sheep blowfly)

Lynx rufus (bobcat)

Marmota monax (woodchuck)

Meles meles (Eurasian badger)

Micropterus dolomieu (smallmouth bass)

Neodiprion fabricii (hymenopteran)

Neodiprion lecontei (redheaded pine sawfly)

Neodiprion pinetum (white pine sawfly)

Neodiprion virginiana (hymenopteran)

Oncorhynchus gorbuscha (pink salmon)

Osmia bicornis bicornis (red mason bee)

Scatophagus argus (bony fish)

Schistocerca americana (American grasshopper)

Schistocerca piceifrons (Central American locust)

Silurus meridionalis (bony fish)

Ursus americanus (American black bear)

Vanessa cardui (painted lady)

Vespa crabro (European hornet)

Vigna umbellata (eudicot)

Xenia sp. Carnegie-2017 (soft coral)

View the full list of annotated eukaryotes available in the Genome Data Viewer (GDV) browser.

