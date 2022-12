New RefSeq Annotations!

In October and November, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released thirty-one new annotations in RefSeq for the following organisms:

Acanthochromis polyacanthus (spiny chromis)

Acomys russatus (golden spiny mouse)

Andrographis paniculata (eudicot)

Antechinus flavipes (yellow-footed antechinus)

Apodemus sylvaticus (European woodmouse)

Apus apus (common swift)

Arachis duranensis (eudicot)

Carassius gibelio (silver crucian carp)

Ctenopharyngodon idella (grass carp)

Cucumis melo (muskmelon)

Dicentrarchus labrax (European seabass)

Diospyros lotus (eudicot)

Dreissena polymorpha (zebra mussel)

Drosophila albomicans (fly)

Erpetoichthys calabaricus (reedfish)

Frankliniella occidentalis (western flower thrips)

Hippocampus zosterae (dwarf seahorse)

Labeo rohita (rohu)

Lates calcarifer (barramundi perch)

Leptopilina boulardi (wasp)

Lolium perenne (perennial ryegrass)

Manacus candei (White-collared manakin) (pictured)

Mytilus californianus (California mussel)

Myxocyprinus asiaticus (Chinese sucker)

Oncorhynchus keta (chum salmon)

Oryctolagus cuniculus (rabbit)

Oryza glaberrima (African rice)

Phodopus roborovskii (desert hamster)

Pisum sativum (garden pea)

Pristis pectinata (smalltooth sawfish)

Xyrauchen texanus (razorback sucker)

View the full list of annotated eukaryotes available in the GDV genome browser. You can download genome sequence and metadata using the NCBI Datasets command line tool.

RefSeq supports the NIH Comparative Genomics Resource (CGR), an NLM project to establish an ecosystem to facilitate reliable comparative genomics analyses for all eukaryotic organisms.

