In December and January, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released twenty-nine new annotations in RefSeq for the following organisms:

Acinonyx jubatus (cheetah)

Anopheles cruzii (mosquito)

Anopheles moucheti (mosquito)

Bicyclus anynana (squinting bush brown)

Budorcas taxicolor (takin)

Carassius gibelio (silver crucian carp)

Citrus sinensis (sweet orange)

Crassostrea angulata (Portugese oyster)

Culex pipiens pallens (northern house mosquito)

Drosophila gunungcola (fruit fly)

Galleria mellonella (greater wax moth)

Gossypium arboreum (tree cotton)

Gossypium raimondii (Peruvian cotton)

Harpia harpyja (harpy eagle)

Hemicordylus capensis (graceful crag lizard)

Lactuca sativa (garden lettuce)

Mercenaria mercenaria (northern quahog)

Mya arenaria (softshell)

Octopus bimaculoides (California two-spot octopus)

Oncorhynchus keta (chum salmon)

Pangasianodon hypophthalmus (striped catfish)

Panonychus citri (citrus red mite)

Panthera uncia (snow leopard) (pictured)

Peromyscus californicus insignis (California mouse)

Podarcis raffonei (Aeolian wall lizard)

Populus trichocarpa (black cottonwood)

Scomber japonicus (chub mackerel)

Tympanuchus pallidicinctus (lesser prairie-chicken)

Vigna angularis (adzuki bean)

View the full list of annotated eukaryotes available in the GDV genome browser. You can download genome sequence, metadata, and annotations using the NCBI Datasets command line tool.

RefSeq supports the NIH Comparative Genomics Resource (CGR), an NLM project to establish an ecosystem to facilitate reliable comparative genomics analyses for all eukaryotic organisms.

Join our mailing list to keep up to date with RefSeq and other CGR news.

Share this post: Twitter

Facebook

Print

Email