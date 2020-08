In June and July, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released new annotations in RefSeq for the following organisms:

Acipenser ruthenus (sterlet)

Anguilla anguilla (European eel)

Aphantopus hyperantus (ringlet)

Callithrix jacchus (white-tufted-ear marmoset)

Chelonus insularis (wasp)

Cricetulus griseus (Chinese hamster)

Cygnus atratus (black swan)

Drosophila subobscura (fly)

Electrophorus electricus (electric eel)

Etheostoma cragini (Arkansas darter)

Hippoglossus stenolepis (Pacific halibut)

Mirounga leonina (Southern elephant seal)

Morone saxatilis (striped sea-bass)

Mus musculus (house mouse)

Oxyura jamaicensis (ruddy duck)

Pan paniscus (pygmy chimpanzee)

Populus alba (eudicot)

Scophthalmus maximus (turbot)

Spodoptera frugiperda (fall armyworm)

Stegodyphus dumicola (spider)

Vitis riparia (eudicot)

Zootoca vivipara (common lizard)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.

