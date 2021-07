In May and June, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released new annotations in RefSeq for 27 organisms.

This release includes new annotations for human, zebra finch, golden eagle, sea urchin, snowfinch, Arctic fox, clawed frog, great white shark, and more:

Alosa sapidissima (American shad)

Anopheles merus (mosquito)

Aquila chrysaetos chrysaetos (golden eagle)

Aricia agestis (brown argus)

Arvicola amphibius (Eurasian water vole)

Carcharodon carcharias (great white shark)

Cheilinus undulatus (humphead wrasse)

Chelmon rostratus (copperband butterflyfish)

Coregonus clupeaformis (lake whitefish)

Corvus kubaryi (Mariana crow)

Drosophila elegans (fly)

Drosophila eugracilis (fly)

Drosophila kikkawai (fly)

Drosophila obscura (fly)

Gigantopelta aegis (gastropod)

Homo sapiens (human)

Juglans microcarpa x Juglans regia (eudicot)

Lytechinus variegatus (green sea urchin)

Melanotaenia boesemani (Boeseman’s rainbowfish)

Microtus oregoni (creeping vole)

Onychostruthus taczanowskii (white-rumped snowfinch)

Polyodon spathula (Mississippi paddlefish)

Pyrgilauda ruficollis (rufous-necked snowfinch)

Sturnira hondurensis (bat)

Taeniopygia guttata (zebra finch)

Vulpes lagopus (Arctic fox)

Xenopus laevis (African clawed frog)

See more details on the Eukaryotic RefSeq Genome Annotation Status page.

Share this post: Twitter

Facebook

Print

Email