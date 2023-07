In April, May, and June, the NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline released eighty-two new annotations in RefSeq for the following organisms:

Acinonyx jubatus (cheetah)

Actinidia eriantha (eudicot)

Amaranthus tricolor (eudicot)

Amphiprion ocellaris (clown anemonefish)

Anastrepha obliqua (fly)

Argiope bruennichi (spider)

Balaenoptera acutorostrata (minke whale)

Beta vulgaris subsp. vulgaris (beet)

Betta splendens (Siamese fighting fish)

Biomphalaria glabrata (bloodfluke planorb)

Boleophthalmus pectinirostris (great blue-spotted mudskipper)

Bubalus carabanensis (carabao)

Chionomys nivalis (European snow vole)

Condylostylus longicornis (fly)

Danio aesculapii (bony fish)

Daphnia carinata (crustacean)

Dermacentor andersoni (tick)

Diorhabda sublineata (beetle)

Dunckerocampus dactyliophorus (ringed pipefish)

Episyrphus balteatus (marmalade hoverfly)

Eublepharis macularius (Leopard gecko)

Euleptes europaea (tarantolino)

Eupeodes corollae (fly)

Falco biarmicus (lanner falcon)

Falco cherrug (Saker falcon)

Falco peregrinus (peregrine falcon) (pictured)

Gadus chalcogrammus (walleye pollock)

Gorilla gorilla gorilla (western lowland gorilla)

Grus americana (Whooping crane)

Hippopotamus amphibius kiboko (hippopotamus)

Hydractinia symbiolongicarpus (hydrozoan)

Hyla sarda (Sardinian treefrog)

Lampris incognitus (smalleye Pacific opah)

Leucoraja erinacea (little skate)

Lotus japonicus (eudicot)

Lutzomyia longipalpis (fly)

Lytechinus pictus (painted urchin)

Malurus melanocephalus (red-backed fairy wren)

Manis pentadactyla (Chinese pangolin)

Mercurialis annua (annual mercury)

Microplitis mediator (wasp)

Misgurnus anguillicaudatus (oriental weatherfish)

Monodelphis domestica (gray short-tailed opossum)

Moschus berezovskii (Chinese forest musk deer)

Mus musculus (house mouse)

Nyctereutes procyonoides (raccoon dog)

Oenanthe melanoleuca (bird)

Ostrea edulis (bivalve)

Pan paniscus (pygmy chimpanzee)

Pan troglodytes (chimpanzee)

Paramacrobiotus metropolitanus (tardigrade)

Patella vulgata (common limpet)

Periophthalmus magnuspinnatus (bony fish)

Pezoporus wallicus (ground parrot)

Phlebotomus papatasi (fly)

Physeter catodon (sperm whale)

Poeciliopsis prolifica (blackstripe livebearer)

Pongo pygmaeus (Bornean orangutan)

Prosopis cineraria (eudicot)

Psammomys obesus (fat sand rat)

Pseudoliparis swirei (bony fish)

Raphanus sativus (radish)

Rattus norvegicus (Norway rat)

Rhinichthys klamathensis goyatoka (bony fish)

Salvelinus fontinalis (brook trout)

Seriola aureovittata (bony fish)

Sitodiplosis mosellana (orange wheat blossom midge)

Solanum dulcamara (climbing nightshade)

Sorex araneus (European shrew)

Sorex cinereus (cinereus shrew)

Spinacia oleracea (spinach)

Symphalangus syndactylus (siamang)

Syzygium oleosum (eudicot)

Takifugu flavidus (sansaifugu)

Toxorhynchites rutilus septentrionalis (mosquito)

Triplophysa dalaica (bony fish)

Triplophysa rosa (bony fish)

Uloborus diversus (spider)

Uranotaenia lowii (mosquito)

Ursus arctos (brown bear)

Wyeomyia smithii (pitcher-plant mosquito)

We also released annotation updates for:

Homo sapiens (human) T2T-CHM13v2.0 now includes many more alternative splice variants

Homo sapiens (human) GRCh38.p14 includes all transcripts from MANE v1.2, and includes over 78,000 new RefSeq Functional Element (RefSeqFE) features added since our last annotation in 2022

Mus musculus (house mouse) GRCm39 integrates curation for over 3,000 genes and 14,000 transcripts since September 2020

Rattus norvegicus (Norway rat) mRatBN7.2, including curation of over 5000 genes since our last annotation in 2021

View the full list of annotated eukaryotes available in the GDV genome browser. You can download genome sequence and metadata using the NCBI Datasets command line tool.

RefSeq supports the NIH Comparative Genomics Resource (CGR), an NLM project to establish an ecosystem to facilitate reliable comparative genomics analyses for all eukaryotic organisms.

CGR is also making it easier to navigate between data and tools. To see this list and find out what’s in the RefSeq annotation pipeline, check out the new table in NCBI Datasets with information on the latest eukaryotic RefSeq annotations.

If you have questions or would like to provide feedback, please reach out to us at info@ncbi.nlm.nih.gov.

